Stichwahl Castell: Hähnlein gibt sich jung, offen und ehrlich

In die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in Castell schaffte es mit Christian Hähnlein der jüngste der drei Kandidaten. Die aktuelle Lage mit den Einschränkungen wegen des Coronavirus' mache es ihm als Mitarbeiter eines Agrarunternehmens im Außendienst nicht einfach, seine beruflichen Termine zu vereinbaren, schildert der Kandidat der Wählergruppe Wüstenfelden. Gerade ein Landwirt müsse vorplanen, damit sein Betrieb auch bei einem Corona-Fall weiterlaufen kann, schildert er.

Hier lesen Sie Artikel, Hintergründe und Informationen zur Kommunalwahl 2020 ...

Was die Bürgermeister-Frage in seiner Heimatgemeinde betrifft, hat der 35-jährige Landwirt und geprüfter Agrarbetriebswirt aus Wüstenfelden mit einer Stichwahl gerechnet. "Es ist schön, dass ich dabei bin, danke für das Vertrauen", sagt er. Für das Stechen erwartet er ein enges Rennen zwischen sich und Jürgen Weber. Den Ausschlag werde geben, auf welche Seite die Wähler von Brigitte Horak gehen, meint er.

Hähnlein sieht in seinem Alter einen Vorteil. "Jung, offen, ehrlich", das sei sein Wahlspruch. Er sei in einem guten Alter, um in die Politik einzusteigen, er habe bereits Erfahrungen in einigen Bereichen gesammelt und könne sich auf Neues einstellen, sagte er während seiner Vorstellung. Hähnlein will in Castell einiges anpacken und weiterführen. So stehe bei der Infrastruktur das große Projekt Kläranlage an, wo die Gemeinde handeln müsse, um zu einer funktionierenden Lösung zu gelangen. Ob Neubau oder Anschluss an die Einrichtung einer Nachbargemeinde – man müsse sorgfältig prüfen, welche Variante die bessere sei.

Betriebe sollen sich vergrößern können

Dazu müsse sich die Gemeinde weiter entwickeln. Neue Bauflächen seien erforderlich, diese müssten sich "sinnvoll einfügen, auch in den Ortsteilen". Beim Gewerbe will Hähnlein etwa auf der bereits angedachten Fläche im Ortsteil Greuth Platz schaffen, damit sich einerseits Betriebe aus der Gemeinde vergrößern können, aber auch, um Platz für Neuansiedlungen zu schaffen.

In diesem Zusammenhang gelte es, so der Familienvater, Bereiche wie Kindergarten, Spielplätze und Freizeitmöglichkeiten attraktiv zu halten. Ein gutes Miteinander, der Erhalt der Altorte, wie auch des Vereinslebens, nennt er als weitere Ziele. "Im Moment funktioniert das in der Gemeinde sehr gut, ich will auch für die Zukunft Platz schaffen."

Als Landwirt nimmt für Christian Hähnlein zudem der Bereich Weinbau, Wald und Landwirtschaft eine wichtige Rolle ein. Castell sei stark geprägt von Wald und Weinbau, beides müsse man fit machen für die Zukunft. Beim Wald gelte es, diesen weiter auf den Klimawandel vorzubereiten.