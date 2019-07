Bimbach vor 1 Stunde

Sticheleien zur Kirchweih: Burschen nahmen ihr Dorf auf`s Korn

Zur Kirchweih hat sich die Jugend des verschlafenen Örtchens Bimbach, am Rande des Steigerwalds, sehr aufgeweckt gezeigt: Am Sonntag fuhren die "Burschen" – so nennt sich die Kirchweihjugend ohne Altersgrenze – mit geschmückten Wagen und begleitet von den Köhlermusikanten Dingolshausen durch das Dorf.