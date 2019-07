Escherndorf vor 1 Stunde

Sternstunden- Wochenende erbrachte stattlichen Erlös

"Mit Freude helfen, für Kinder in Not", unter diesem Motto fand im Escherndorfer Weingut Rainer Sauer eine Benefizveranstaltung zugunsten der "Sternstunden e. V." statt. Geboten wurde an drei Tagen Live- Musik, Konzerte, geführte Weinbergswanderungen und vieles mehr. Beim großen Sternstunden- Wochenende mit dabei waren auch die deutsche Schauspielerin Michaela May und Sternekoch Bernhard Reiser.