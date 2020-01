Sommerach vor 1 Stunde

Sternsinger schrieben Segensspruch an Häuser in Sommerach

"C+M+B Christus mansionem benedicat- Christius segne dieses Haus" - Am Dreikönigstag schrieben in Sommerach diesen Segensspruch 24 Sternsinger zwischen 8 und 20 Jahren an die Haustüren. Nachdem sie den Gottesdienst mit Liedern mitgestaltet hatte, wurden sie von Pater Placidus mit dem Segen auf den Weg ins Dorf entsandt. Zugleich sammelten sie dabei auch wieder Spenden für die Aktion Sternsinger des Kindermissionswerks. Damit werden Projekte in 114 Ländern weltweit unterstützt werden. In diesem Jahr kamen 2276 Euro zusammen.