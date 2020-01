Segnitz vor 21 Minuten

Sternsinger erstmals auch in Segnitz unterwegs

Erstmals zogen zwei Sternsingergruppen in Segnitz von Haus zu Haus. Die acht Kinder wurden gemeinsam mit den Marktbreiter Gruppen in einem Gottesdienst von Pfarrer Possmayer ausgesandt, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Freudig wurden ihnen die Türen geöffnet, was man auch an der beachtlichen Spendensumme von 882 Euro sehen konnte. Diese kommt dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" zugute. Am Ende des Tages waren sich die Kinder und auch die Gruppenmütter einig: "Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei."