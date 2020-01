Rimbach vor 46 Minuten

Sternsinger brachten den Segen in die Rimbacher Häuser

Unter dem Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit" haben sich auch die Sternsinger in Rimbach mit (vorne von links) Kilian und Moritz Bartel, Bastian Graber, (hinten von links) Michael Baust, Neele Götz, Bianca Schirber, Sophie Rauchenberger auf den Weg gemacht. Das schreibt die Kirchengemeinde in einer Mitteilung. Sie brachten den Segen in die Häuser und nahmen Spenden für das Friedensprojekt entgegen.