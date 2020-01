Abtswind vor 1 Stunde

Sternsinger Abtswind sammeln über 1200 Euro

Ein Rekordergebnis erzielten die Abtswinder Sternsinger. Über 1200 Euro kamen bei der Aktion zusammen. Sie gehen an den Verein "Mix for Kids", der in Zusammenarbeit mit dem Kindermissionswerk Sternsinger und anderen Organisationen zwei Projekte in Indien und Albanien unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die beiden Sternsinger-Gruppen hatten im Aussendungsgottesdienst, beim Neujahrsempfang der Gemeinde und beim Gang durch die Häuser den Segen weitergegeben und Gaben gesammelt.