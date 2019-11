Markt Einersheim vor 40 Minuten

„Sternenzauber“ für St. Matthäus

Fröhliches Markttreiben, süße und herzhafte Leckereien, musikalische Höhepunkte und jede Menge Besinnliches und Unterhaltsames erleben große und kleine Besucher laut Pressemitteilung beim Familienadvent am Sonntag, 24. November, von 13 bis 19 Uhr an und in der St. Matthäus-Kirche in Markt Einersheim.