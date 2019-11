Dettelbach vor 1 Stunde

Sternallee in der Dreieinigkeitskirche

Am Samstag, 9. November, um 17 Uhr gastiert die Band Sternallee mit ihrem aktuellen Konzertprogramm "Alles neu" in Dettelbach. Die Musiker aus dem Raum Münsterschwarzach um Bandleiter, Songwriter und Keyboarder Matthias Gahr präsentieren in der evangelischen Dreieinigkeitskirche laut Pressemitteilung Lieder, die in facettenreicher Musik vom Glauben mitten im Leben erzählen und in schwierigen Zeiten Hoffnung und Zuversicht schenken. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Parkmöglichkeiten finden sich unterhalb der Weingartenstraße am Ärztehaus.