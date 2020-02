Stellungnahme: Stadtrat intensiv mit "Am Bühl" beschäftigt

Zu "Stadtrat reaktiviert Baugebiet wegen Wohnungsnot" vom 12. Februar und dem Leserbrief von Annette Herbig vom 19. Februar erreichte die Redaktion folgende Stellungnahme.

Der rechtskräftige Bebauungsplan Krautheim "Am Bühl" wurde mitnichten aus der Schublade gezogen. Das Baugebiet ist durch die Stadt Volkach nach dem jeweiligen Bedarf erschlossen worden. Auch die Erweiterung des Baugebietes in den letzten Jahren erfolgte aufgrund dieses Bebauungsplanes. Dadurch konnten sich drei junge Krautheimer Familien ein Eigenheim erstellen. Für die restlichen drei Bauplätze liegen der Stadt Kaufanfragen vor, die zum Teil auch schon in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden.

Wer sich mit kommunalem Baurecht beschäftigt weiß, wie schwierig und langwierig es ist, ein neues Baugebiet auszuweisen. Das Baugebiet Am Bühl weiterzuführen ist deshalb eine logische Konsequenz. Bedauerlich ist aus meiner Sicht, dass dies zu einem Thema im Wahlwettbewerb geworden ist, da vor der Erweiterung noch einige Punkte zu klären sind.

Der Vorwurf, der Stadtrat hätte in Krautheim ein "Mehrgenerationenprojekt" abgelehnt, wie er bei der Podiumsdiskussion erhoben wurde, ist so nicht haltbar. Der Volkacher Stadtrat hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Aus verkehrstechnischer Sicht und der ungeklärten Finanzierung wollte man die vorgesehene Baufläche nicht langfristig für das Projekt blockieren.

Dieter Söllner, Stadtrat und Ortsbeauftragter

97332 Krautheim