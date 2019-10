Stellungnahme: Bürgerliste zur Einführung eines Kurbeitrages

"Bereits seit 1976 genießt die Stadt Volkach den Status eines 'Luftkurortes'. Das mag nicht jedem geläufig sein, bietet der Stadt aber dennoch Möglichkeiten der kommerziellen Nutzung.", schreibt Johannes Mack, stellvertretender Vorstand der Bürgerliste Volkach, in einer Stellungnahme. Am 28. Januar habe daher die Bürgerliste im Stadtrat den Antrag zur Einführung eines Kurbeitrages für die Stadt Volkach gestellt. Mit einem einstimmigen Beschluss des Gremiums wurde die Verwaltung beauftragt, zusätzlich eine Prädikatisierung der Volkacher Ortsteile zu prüfen, damit genannter Kurbeitrag, gleichberechtigt, in der Stadt sowie in den Ortsteilen eingeführt werden könne. Seitdem sei nichts passiert, so Mack.

Der Haushalt der Stadt Volkach werde jährlich durch finanzielle Stabilisierungshilfen des Freistaats Bayern gestützt. Diese Stabilisierungshilfen seien per Definition vor allem für strukturschwache, von einer negativen demographischen Entwicklung betroffen Kommunen gedacht, deren finanzielle Leistungsfähigkeit gefährdet ist. "Ab 2020 werden diese finanziellen Kompensationen nicht mehr gezahlt. Es müssen Alternativen gefunden werden."

Weiter ist Mack überzeugt: "Volkach kann Tourismus. Dies zeigen seit Jahren nicht nur gut besuchte und gut organisierte Festlichkeiten, sondern auch steigende Übernachtungszahlen – ca. 185 000 jährlich in Volkach und seinen Ortsteilen. Es liegt auf der Hand: Ein Kurbeitrag von beispielsweise zwei Euro pro Übernachtung ist marktüblich und als Einnahmequelle von der Stadt Volkach zu erschließen, mit kalkulierbarem Verwaltungsaufwand." Für die Touristen werde ein Kurbeitrag kein Entscheidungskriterium für oder gegen eine Übernachtung in Volkach und seinen Ortsteilen sein.

"Im Sinne eines nachhaltigen Tourismus werden die Bürgerinnen und Bürger Volkachs profitieren, da die Kosten für kommunale Projekte, wie zum Beispiel das Freibad oder die Umgestaltung der Mainlände, durch den Tourismus mitfinanziert werden könnten – der Tourismus würde dazu 'beitragen'". Es liege jetzt an der Stadt Volkach finanzielle Perspektiven zu schaffen, so Mack. "Der Kurbeitrag wäre eine."