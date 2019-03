Steine aufgewirbelt

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz am Bleichwasen in Kitzingen ein Unfall. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw in rasanter Fahrweise den Schotterparkplatz. Hierbei wurden Kieselsteine aufgewirbelt und ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Es entstand laut Polizeibericht ein geringer Lackschaden.