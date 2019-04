Iphofen vor 28 Minuten

Steigerwaldklub auf Wanderschaft

Der Steigerwaldklub Iphofen-Kitzingen wanderte mit 33 Mitgliedern und Gästen,über die Traumrunde Dornheim. Bei herrlichstem Wetter ging es durch den traumhaften Naturwald am Wolfsee und an weiteren idyllischen Seen vorbei. Auch das Durchwandern der offenen alten Kulturlandschaft unter den blühenden Bäumen der Obstwiesen vor dem Limpurger Forst und Iffigheimer-Berg, konnte begeistern. Die längere Strecke von 14 Kilometern bewältigten 19 Wanderer, während 14 Wanderer sich auf einer kürzeren Etappe von 9 Kilometern auf den Weg machten.