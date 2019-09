Castell vor 1 Stunde

Steigerwaldclub Castell wandert in der Fränkischen Schweiz

17 Teilnehmer des Steigerwaldclubs Castell hatten sich zu einem Wanderwochenende in der Fränkischen Schweiz angemeldet. Untergebracht im Gut Schönhof starten die Teilnehmer gleich nach ihrer Ankunft zu ihrem ersten Wanderausflug über die Burg Rabeneck hinunter ins Wiesenttal. Der Wiesent folgend ging es flußabwärts über Doos bis zur Schottersmühle. Die zweite Tour der Wandergruppe hatte am nächsten Tag zunächst die Pulvermühle als Ziel, danach stiegen die Teilnehmer wieder hinauf Richtung Burg Rabenstein. Dort in der Gutsschenke gab es eine Stärkung, bevor es gegen Abend wieder nach Hause ging.