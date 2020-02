Großlangheim vor 1 Stunde

Steigerwaldbahn: Infoveranstaltung zum ÖPNV in Kitzingen

Die Kreisgruppe Kitzingen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) lädt am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr zu einer Infoveranstaltung zum Thema "Unser Nahverkehr – mit Bus und Bahn - heute und morgen" in das Jakobushaus in Großlangheim ein. In der Veranstaltung sollen verschiedene Konzepte und Ideen, wie der ÖPNV im Kreis Kitzingen verbessert werden kann, vorgestellt werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Steigerwaldbahn, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders die Frage einer Reaktivierung dieser Bahnstrecke erhitzt zurzeit die Gemüter; das Für und Wider soll an diesem Abend diskutiert werden.