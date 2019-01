Stefter entführen in die Welt des Orients

Unter dem Motto "1001 Nacht" steigt die 13. SteFaNa (Stefter Fastnacht) des Turnvereins Marktsteft (TVM) am Faschingssamstag, 2. März, um 19.11 Uhr in der Mehrzweckhalle. Auch in diesem Jahr heizen laut einer Mitteilung die Schwanbergstürmer der Faschingsgesellschaft ein. Die Gäste können sich zwischen den Tanzrunden auf Showeinlagen des Damen- und Männerballetts aus Winterhausen freuen. Und wem der Orient nicht ausreicht, den nimmt das Marktstefter Männerballett mit auf eine Reise um die Welt. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel. Am nächsten Tag, Sonntag, 3. März, dürfen auch die kleinen Narren ab 14.11 Uhr bei freiem Eintritt einen Faschingsnachmittag in der Mehrzweckhalle erleben. Das Faschingsteam des TVM hat wieder lustige Spiele und Tänze geplant.

Karten für die 13. SteFaNa gibt es im Vorverkauf am Samstag, 2. Februar von 10 bis 12 Uhr im Geschäftszimmer des TVM in der Mehrzweckhalle.