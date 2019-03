Stefanie II. übergibt ihr Amt: Der Abschied war die Krönung

Ein bisschen Lampenfieber hatten sie alle. Die Helfer. Der Weinbauverein. Und allen vornweg natürlich die scheidende Weinprinzessin Stefanie II. (Heigl) und ihre Nachfolgerin Ina I. (Borawski). Erstmals wurde die Sickershäuser Weinprinzessin nicht im Herbst vor dem Kirchweihumzug gekrönt, sondern am Samstag in einer eigenen Veranstaltung. Die "gute, alte Tradition" zu brechen, hatte im Vorfeld manchen Kritiker geweckt. Wer jedoch bei der Premiere in der ausverkauften Sickerhalle dabei war, hat die Entscheidung einen Abend lang gefeiert – mit gutem Wein, einer fränkischen Brotzeit, Live-Musik, viel Applaus, Freudentränen und sogar Standing Ovations.

Als Weinhoheit auf kuriosen Termine in Oberbayern

523 Tage war Stefanie im Amt, auf über 130 Terminen machte sie als "die Sickershäuserin" Werbung für ihren Heimatort – nicht nur auf Weinfesten, sondern auch auf ungewöhnlichen Terminen, wie der Internationalen Käsemeisterschaft in Kempten oder der Bayerischen Sportgala in München. Im Rückblick ließ sie die Gäste mit Bildern an ihrer Reise teilhaben. "Mir ist es wichtig, dass die Leute einmal erfahren, was hinter diesem Ehrenamt steckt, das wirklich sehr viel Zeit einfordert, aber auch unendlich viel Spaß macht", sagte die 23-jährige BWL-Studentin.

Ihr Mitwirken bei der BR-Sternstunden-Aktion hat sie so berührt, dass sie auch zu ihrer Abkrönung eine Spendenaktion für die gute Sache einrichtete, bei der am Ende des Abends 520 Euro zusammenkamen. Ihr großer Dank galt ihrer Familie für die Unterstützung in den vergangenen Monaten. Dass sie neben einem Prinzessinnen-Wein am Ende ihrer Amtszeit noch einen Prinzessinnen-Käse präsentieren durfte, freute die Anwesenden besonders, da sie diesen im Anschluss gleich probieren durften.

Ortssprecherin lobt die Freude am Amt

Nicht nur der Weinbauverein-Vorsitzende, Leonhard Rabenstein, dankte Stefanie für ihr starkes Engagement, auch Ortssprecherin Anni Schlötter fand lobende Worte: "Die Freude an deinem Amt war stets an deinem strahlenden Lächeln zu erkennen."

Landtagsabgeordnete Barbara Becker, die sich ebenfalls als ehemalige Weinprinzessin outete, wünschte Stefanie und Ina nur das Beste. Hofrat Walter Vierrether freute sich besonders über die vielen ehemalige Hoheiten, die an dem Abend als Bedienungen aushalfen. Schon immer habe es in Sickershausen echte "Weingranaten" gegeben.

Als Stefanie die frisch vergoldete Krone an ihre Nachfolgerin weiterreichte, kommentierte sie: "Ich bin mir sicher, ihr beide werdet um die Wette strahlen."

Ina I. meistert ihre Antrittsrede – und liebt Hausmannskost

Souverän meisterte Ina ihre Antrittsrede. Trotzdem sie eine waschechte Sickershäuserin ist, sei sie vielen im Ort wohl eher als "die Enkelin vom Schwarzer Rudi" ein Begriff. "Nach einer Veggie-Prinzessin hat Sickershausen jetzt eine Hausmannskost liebende Prinzessin", scherzte die 20-jährige Lehramtsstudentin, die schon als kleines Kind auf dem Prinzessinnenwagen beim Kirchweihumzug vom Krönchen träumte. Anders als ihrer Vorgängerin fehle ihr noch Prinz und Schloss, aber das könne in zwei Jahren ja schon ganz anders aussehen.

Nach Stefanie durfte auch Ina an dem Abend ihren eigenen Prinzessinnen-Wein präsentieren, der in den kommenden Monaten sicher noch so einige Gläser zum Klingen bringen wird.