Stefanie Hertel liest im Weinkeller am Schloss

Am Mittwoch, 27. März, kommt mit Stefanie Hertel ein Volksmusikstar nach Rüdenhausen. Die Sängerin und Moderatorin wird ab 19 Uhr im Weinkeller am Schloss ihr neues Buch "Über jeden Bach führt eine Brücke" vorstellen.

In ihrer Biografie erzählt Hertel Geschichten aus ihrer Kindheit auf dem Land und in der DDR, von den Menschen - und Tieren - die sie auf ihrem Weg begleitet haben und von ihrer Liebe zur Natur, heißt es in einer Pressemitteilung. Stefanie Hertel, geboren 1979 im Vogtland, gewann mit ihrem Song "Über jedes Bacherl geht a Brückerl" im Alter von zwölf Jahren den "Grand Prix der Volksmusik". 2018 feierte sie ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum. Sie engagiert sich für soziale Belange und ist Botschafterin des Deutschen Tierschutzbundes.

Karten sind unter Tel.: (09383) 7044 oder per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen erhältlich.