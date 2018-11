Stefan Wolbert führt jetzt die Freien Wähler

Die Freien Wähler im Landkreis haben mit Stefan Wolbert einen neuen Kreisvorsitzenden. Der 52-jährige Realschuldirektor in Dettelbach trat die Nachfolge von Paul Streng an, der nach zwölfeinhalb Jahren Amtszeit nicht mehr kandidierte. "Es war eine schöne und intensive Zeit für mich", sagte Paul Streng zum Ende seiner Amtszeit und die anwesenden Parteifreunde erhoben sich, um den scheidenden Vorsitzenden mit stehenden Applaus zu würdigen. Stefan Wolbert lobte Strengs langjährige Arbeit und bedankte sich mit einem Präsent.

Stefan Wolbert ist neun Jahre einer Stellvertreter Strengs gewesen und hat sich mehrere Ziele für die nächste Kommunalwahl im Jahr 2020 gesetzt: "Wieder alle unsere Bürgermeister durchbringen, vielleicht sogar stärkste Fraktion im Kreistag werden und natürlich Landrätin Tamara Bischof im Amt bestätigen". Der neue Vorsitzende sah von der Kreisversammlung in Nenzenheim ein Signal ausgehen mit einer verjüngten und neu aufgestellten Führungsriege. "Ich denke, wir sind eine interessante und neue Mischung und wir sind als Truppe angetreten, um mit den Freien Wählern in 2020 eine große Rolle zu spielen", verkündete der neue Frontmann der FW im Landkreis.

Stefan Wolbert erhielt von den Kreisdelegierten ein hundertprozentiges Wahl-Votum. Die neuen stellvertretenden Vorsitzenden sind die Dettelbacherin Sabrina Bischof, der Schwarzacher Bürgermeister Volker Schmitt und der Obervolkacher Cengiz Zarbo. Als Schatzmeister fungiert weiterhin Ulrich Falk, Susanna Knof wirkt als Geschäftsführerin und der neue Schriftführer ist Thomas Pauli. Die Referenten sind Susanne Knof (Öffentlichkeitsarbeit), Sabrina Bischof und Frank Stierhof (Junge Freie Wähler), Rainer Bischof (Internet und neue Medien) und Volker Spiegel (Rechtsfragen). Als Kassenprüfer wirken Karola Böhm und Roland Lewandoski. Die Kreisvereinigung der Freien Wähler führt Cengiz Zarbo jetzt an und die Anwesenden wählten noch einige Delegierten für künftige Delegiertenversammlungen.

Paul Streng ließ seine Amtszeit, die 2006 bei der Kreisversammlung in Geesdorf begonnen hatte, Revue passieren. Im Jahr 2008 waren die Freien Wähler erstmals in den Landtag eingezogen und der politische Wettbewerb hat sie heuer bis in die Koalition der Staatsregierung geführt. Streng bilanzierte viele erfolgreich geführte Wahlkämpfe auf kommunaler Ebene und Landesebene. Im Jahr 2014 habe Landrätin Tamara Bischof die Sensation geschafft und das Direktmandat für den Bezirkstag geholt. Die FW hätten sich seit über 20 Jahren als zweitstärkste Fraktion im Kreistag etabliert. Streng bedauerte, dass die FW im Jahr 2016 ihre Ball-Tradition beendeten. Denn die Besucherresonanz war von einst 800 Gästen bis auf 300 Gäste in den Keller gerutscht, was die Bilanz ins Minus sinken ließ.

"2017 war ohne Wahlkampf finanziell ein ruhiges Jahr", erklärte Schatzmeister Ulrich Falk und wies für 2017 einen Überschuss von über 15.000 Euro aus, was hauptsächlich auf Spenden zurückzuführen war. Damit stehen die Freien Wähler im Kreis von Mandaten in den Kommunen und finanziell gut da.