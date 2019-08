Repperndorf vor 1 Stunde

Steckt Lastwagen hinter Unfallflucht?

Nachträglich hat die Polizei in Kitzingen von einer Unfallflucht erfahren. Am Montag zwischen 8 und 16.30 Uhr ist ein auf dem Pendlerparkplatz an der GWF in Repperndorf abgestelltes Auto von einem anderen Fahrzeug erheblich im Bereich des Hecks und des Kofferraums beschädigt worden.