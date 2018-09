Dettelbach vor 3 Stunden

Staubsaugeranlage an Waschanlage beschädigt

Am Wochenende wurde laut Polizeibericht auf dem Gelände einer Firma in der Langen Länge in Dettelbach die Staubsaugeranlage an der Waschanlage beschädigt. Die Verankerungsstifte wurden abgerissen und das Metallgehäuse eingedellt. Schaden: 2500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.