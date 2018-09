Start zur Bocksbeuteltour – Fast 50 fahren 215 Kilometer

Zufriedene Gesichter bei den Veranstaltern der Bocksbeuteltour 2018, den Mitgliedern der Radsportguppe der Turngemeinde Kitzingen, am Sonntagvormittag: Bis kurz nach 9 Uhr hatten sich bereits mehr als 300 Teilnehmer für die unterschiedlichen Strecken angemeldet und waren auf Tour gegangen. Als Renner erweist sich dabei der erst im vergangenen Jahr erstmals durchgeführte Radmarathon, der auf 215 Kilometer und über 2150 Höhenmeter bis tief in den Steigwald führte und an dem alleine knapp 50 Fahrer teilnahmen. Das bedeutet eine Steigerung um rund 20 Prozent. Für Abteilungsleiter Rainer Wolf war es neben den interessanten Strecken vor allem das Wetter, was heuer seinen Beitrag zum Erfolg leistete: Nicht zu warm aber trocken ist für die Radfahrer ein großer Anreiz.