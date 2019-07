Kitzingen vor 1 Stunde

Start im September: Studiengang Hauswirtschaft in Teilzeit

Am 17. September beginnt am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen erneut ein Studiengang für Hauswirtschaft in Teilzeitform. In dem Studiengang werden laut Pressemitteilung praktische Fertigkeiten und Fachwissen rund um die Bereiche Hauswirtschaft, Familien- und Haushaltsmanagement vermittelt. Die Teilnehmer können außerdem den Berufsabschluss zur geprüften Hauswirtschafterin erwerben. Der Unterricht findet über die Dauer von 21 Monaten, jeweils dienstags ganztägig, am AELF, Mainbernheimer Str. 103, statt. Schulgebühren werden nicht erhoben, es fallen lediglich Kosten für Bücher, Lebensmittel und sonstige Materialien an.