Start der Traubenlese in Kitzingen mit dem Vollernter

Der Morgennebel hat sich gerade verzogen. Friedrich Haag hat mit seinem Traubenvollernter die ersten Zeilen der frühen Sorte Ortega bereits geerntet. Frido Hirsch, der Besitzer des Kitzinger Weinbergs, ist einerseits erwartungsfroh. Andererseits weiß er: "Wir hatten zu wenig Wasser. Die Trauben haben zu wenig Saft!" In der Tat sehen in manchen Ecken der umliegenden Weinberge die Trauben zum Teil ziemlich verrunzelt aus. Wenigstens meinte es das Wetter beim Start der Kitzinger Weinlese im Hausberg der Römermühle gut. Bis zum ersten Bremser ist es nun auch nicht mehr weit. Foto: Hans Will