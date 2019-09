Start der Bocksbeutel-Tour mit  Radmarathon und Familientour

Zwölf Kilometer auf dem Mountainbike durch den Kitzinger Stadtwald, die Klinge, geht das? Ja, das geht. Wer wissen möchte wie, der hat am Sonntag, 8. September, ab 9.30 Uhr, die Gelegenheit mitzumachen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der Veranstalter. Am Sonntag startet eine der beiden geführten Mountainbike-Touren der populären Kitzinger Bocksbeutel-Tour von der Gebietswinzergenossenschaft (GWF), über Repperndorf, in die Klinge.

Die Karte, die Abteilungsleiter Rainer Wolf von der Radsportabteilung der Turngemeinde, beim Pressetermin am Montagnachmittag präsentierte, erinnerte fast ein wenig an ein Schnittmuster für Stoffe. Rote Linien durchziehen grünen Grund: Der Plan des Klingenwaldes zeigt ganz klar: Mit ein wenig Planung ist es tatsächlich möglich, die zwölf Kilometer auf Wegen durch den Wald zu fahren und dabei sind tatsächlich 400 Höhenmeter zu überwinden. Wer auf dem Mountainbike mehr leisten möchte, kann die zweite Tour wählen: 50 Kilometer geht es dabei quer durch den südlichen Landkreis - 750 Höhenmeter inklusive.

Fünf Strecken für Rennradfahrer

Das ist aber nur ein kleiner Teil der 29. Auflage der Bocksbeuteltour, die, wie seit vielen Jahren an der GWF in Repperndorf startet. Über 450 Teilnehmer gingen im vergangenen Jahr an den Start und werden auch in diesem Sommer für die fünf unterschiedlich langen Strecken für das Rennrad erwartet. Angeboten werden außerdem die beiden geführten Mountainbike-Touren plus die 20 Kilometer lange Familientour.

Nichts für Langschläfer ist der Radmarathon, der 215 Kilometer über wenig befahrene Straßen bis hinaus nach Burggrub und Schnodsenbach führt, dabei werden 2150 Höhenmeter überwunden. Der Startzeit ist zwischen 7 Uhr und 7.15 Uhr, die Strecke ist auf circa acht bis neun Stunden ausgelegt. Etwas länger können die Teilnehmer der restlichen Touren schlafen: Die vierte Tour ist 155 Kilometer lang und überwindet 1360 Höhenmeter. Start ist zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr. Die Touren eins bis drei bieten eine Distanz zwischen 42 und 115 Kilometern. Die Teilnehmer starten von 8 Uhr bis 10 Uhr.

Familientour misst 20 Kilometer

Ein weiterer Höhepunkt im Programm ist die Familientour. Teilnehmer starten um 10 Uhr, die Strecke misst 20 Kilometer und steht unter dem Motto "Gemeinsam starten - gemeinsam ankommen". Geführt wird die Tour von Manfred Freitag, der sich auf eine Radeltour von Repperndorf, über Kaltensondheim, zur Pausenstation in Westheim und über Biebelried zurück zum Start freut. Dabei kommt es nicht auf Schnelligkeit an, wichtig ist, dass jeder mit Freude am Ziel ankommt, lassen die Veranstalter wissen.

Für den ausrichtenden Verein der Bocksbeutel-Tour, die Radsportabteilung der Turngemeinde Kitzingen, ist die alljährliche Veranstaltung immer wieder eine Herausforderung. Schon im Vorfeld prüfen sie die einzelnen Strecken. Dabei gebe es, laut Rainer Wolf, immer wieder Überraschungen. Etwa wenn Straßen durch Bauarbeiten nicht passierbar sind und Umleitungen gesucht werden müssen.

Zwei Tage vor der Veranstaltung sind auch die zehn "Ausschilderer" unterwegs. 400 Kilometer Streckenlänge werden von ihnen mit der erforderlichen Beschilderung versehen. Dazu kommt der Betrieb der Verpflegungsstellen auf den Strecken und nicht zuletzt die Betreuung der Teilnehmer bei Start und Ziel an der GWF. Detaillierte Informationen über die einzelnen Strecken und die Kosten sind auf der Homepage der TG Velosport unter www.radsport.tg-kitzingen.de zu finden.