Starker Schützenverein unter neuer Führung

Im Zeichen der Neuwahlen stand die Mitgliederversammlung der Schützengesellschaft Dettelbach. Ulrich Berthold stellte sich als Schützenmeister nicht mehr zur Wahl. 14 Jahre lang war er in der Führungsriege der Dettelbacher Schützen aktiv, zuletzt vier Jahre als Schützenmeister. „Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ich möchte nun Jüngeren die Möglichkeit geben, sich in der Vereinsführung zu engagieren“, gab der scheidende Schützenmeister unter großem Dankapplaus für seine Arbeit bekannt.

Berthold hatte innerhalb des Vereins rechtzeitig die Weichen für einen Wechsel gestellt. Einstimmig wählten die versammelten Schützen Siegfried Weinig zu seinem Nachfolger. Unterstützt wird Weinig künftig von einem starken Vorstand. Neu gewählt wurden: Sven Rauch als stellvertretender Schützenmeister, Ursula Falkenstein als Schatzmeisterin, Florian Falkenstein als stellvertretender Schatzmeister, Hans-Jürgen Köllner als Schriftführer, Rudolf Will als Sportleiter und Roland Körting als stellvertretender Sportleiter. Beisitzer sind Adolf Rüdinger und Peter Leirich, die Kasse prüfen Monika Leirich und Sandra Reinfelder.

In der Versammlung blickten die Schützen auf ein erfolgreiches Sport- und Vereinsjahr zurück. In verschiedenen Disziplinen traten Mitglieder erfolgreich bei Turnieren von der Gauebene bis hin zur Deutschen Meisterschaft an. So sicherte sich Martin Dietz bei starker Konkurrenz in der Einzelwertung den ersten Platz bei der Gaumeisterschaft, in der Mannschaft mit Lucas Körting ebenfalls den ersten Platz. Für ihre Erfolge im vergangenen Jahr geehrt wurden Nico Adler, Katharina Falkenstein, Tim Steiner und Isabell Brunner. Das Bayerische Leitungsabzeichen in Gold wurde Monika Leirich, Lucas Körting und Roland Körting verliehen.

Wichtige Ereignisse im Schützenjahr waren das Neujahrs-, Königs- und Kirchweihschießen sowie der Bezirksschützentag. Ein besonderer Grund zum Feiern war 2018 das 60-jährige Bestehen der Wiedergründung der Schützengesellschaft Dettelbach. Auch abseits des Schießstands engagieren sich die Schützen in vielfältiger Weise. So war die SG Dettelbach wieder beim Auf- und Abbau sowie beim Festbetrieb des Weinfestes aktiv, beteiligte sich bei der Organisation des Konzerts von Wincent Weiss und nahm am VR-Bonuslauf teil.

Die Renovierungsarbeiten an der Westfassade des Schützenhauses sind abgeschlossen, hier wurden viele Stunden Eigenleistung erbracht. „Unser Schützenheim ist nun wieder ein Schmuckstück in der Ortsansicht“, freute sich Ulrich Berthold. Die Schützenjugend nahm aktiv an verschiedenen Veranstaltungen teil. Im Vorfeld der Versammlung wurden Felix Schmotz zum Jugendsprecher und Lucas Körting als sein Stellvertreter gewählt. Die Anschaffung eines neuen elektronischen Schießstands im Schützenhaus wird die Jugend aus ihren Mitteln finanzieren.