Starke Windböe: Baum fällt auf Laster

Kaum war der offizielle Teil der Hauptversammlung der Wiesentheider Stützpunktwehr vorüber, da schlugen die Piepser schon wieder an und ruck zuck war der Schulungsraum leer.

Aufgrund heftiger Windböen, die den Samstagabend über die Marktgemeinde hinwegzogen waren, war im Industriegebiet ein Baum auf einen dort abgestellten Lastwagen gestürzt. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug. Der Baum schlug aber glücklicherweise nicht im Führerhaus, sondern im Laderaum ein, berichtet die Feuerwehr.

Feuerwehr versucht, Ladung zu schützen

Durch den Aufprall des ausgewachsenen Baumes waren auch stärkere Äste in den Innenbereich des Ladedraumes eingedrungen; der Laster hatte nagelneue Polstermöbel geladen. Mit Kanthölzern und Baustützen wurde der Baum von den Einsatzkräften zunächst abgestützt und gesichert. Im Anschluss konnten zwei Aktive mit Kettensägen ausgerüstet auf den Laderaum aufsteigen und von oben die Äste entfernen.

Mit einem organisierten Teleskoplader eines Aktiven der Wiesentheider Wehr wurde der Baum dann sachte vom Laster herunter gehoben. Mit Folien der Feuerwehr wurden die Einschlaglöcher provisorisch abgedichtet, um den Schaden an der Ladung – es regnete zu diesem Zeitpunkt in Strömen – in Grenzen zu halten.