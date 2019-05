Standpunkt zum Grabsteinstreit: Es mangelt an Kommunikation

"Friedhof ist ein äußerst sensibles Thema." Mit dieser Feststellung trifft Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein durchaus ins Schwarze. Deshalb ist es unverständlich, weshalb die Stadt in diesem Fall so ungeschickt vorgegangen ist. Man kann sich formal-juristisch darüber streiten, ob die Aussage der Stadt gegenüber den Hinterbliebenen, den Grabstein auf der Grabfläche "für eine weitere Nutzung" zu belassen, die Weitergabe des Grabsteins ausschließt. Auch kann man geteilter Meinung sein, ob die Hinterbliebenen einfach naiv waren zu glauben, der Grabstein bleibe samt Namenstafel für immer an Ort und Stell erhalten.

Unabhängig davon bleibt festzuhalten: Es wäre auf jeden Fall gut und transparent gewesen, wenn die Stadt die Hinterbliebenen über den Besitzerwechsel des Grabsteins informiert hätte. Dies gilt erst Recht, weil auf diesem Grabstein auch eine noch Lebende abgebildet ist. Dies hätte – im Nachhinein betrachtet – wohl viel Ärger und eine Menge unbequemen Schriftverkehr verhindert.

Ungeachtet dessen ist Marktbreits Absicht, historisch wertvolle Grabsteine an deren Ursprungsort zu erhalten, generell begrüßenswert. Nur gehört dazu mehr Fingerspitzengefühl, als es in diesem Fall bewiesen wurde. Mit dem Schritt, den Erhalt von Grabmälern in einer Friedhofssatzung unmissverständlich zu regeln, geht die Stadt in die richtige Richtung und ist anderen Kommunen im Landkreis Kitzingen, die vor ähnlichen Aufgaben stehen, voraus.