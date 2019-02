Standpunkt: Konsequenter Schuldenabbau

Der Kampf zwischen Investieren und Sparen – da braucht es Fingerspitzengefühl und den Willen aller Beteiligten. Im Kitzinger Kreistag gibt es beides: Das gute Gefühl und den guten Willen. Wenn dann noch der alte Spruch „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“ beherzigt wird, kann das gelingen, was gerade im Landkreis Kitzingen passiert: Aus dem einstigen Schulden-Landkreis wird ein Vorzeige-Landkreis. Jedes Jahr werden mindestens eine Million Euro getilgt. In diesem Jahr werden die Schulden unter die 13-Millionen-Euro-Grenze gedrückt – und das bei einem Investitionsprogramm von ebenfalls 13 Millionen Euro.

Dieser konsequente Weg ließ den Landkreis einerseits seine Aufgaben erledigen. Andererseits gab es einen Rückgang der Schulden von zuletzt über 40 Prozent: Stand jeder Einwohner Ende 2014 noch mit 242,51 Euro in der Kreide, werden es Ende 2019 nur noch 136,85 Euro und Ende 2022 dann unter 100 Euro sein. Das sind mehr als nur nackte Zahlen - es sind stolze Zahlen.