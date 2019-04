Standpunkt: Kein Beitrag zur Dorferneuerung

Seit 2011 darf Rüdenhausen das Programm der Dorferneuerung nutzen, um die Gemeinde aufzuwerten. Sichtbare Ergebnisse, wie etwa die Erneuerung des Kirchplatzes, gibt es bereits. Die Schönheitskur läuft noch einige Jahre, erst kürzlich hat die zuständige Behörde beschieden, dass die staatliche Förderung von einer Million auf 1,5 Millionen Euro aufgestockt wird. Sehr zur Freude der Gemeinde.

Eine Werbetafel konterkariert jetzt das Vorhaben. Sie steht nicht im Gewerbegebiet, oder irgendwo im Hinterhof, sondern nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt, mitten im Ort. Ein derartiges Objekt an einer für die Gemeinde neuralgischen Stelle zu genehmigen, macht vieles von der zuvor sorgsam geplanten Verschönerung zunichte. Zurecht fragen sich die Bürger, was dann eine Verschönerung soll? Man stelle sich vor, weitere Grundbesitzer lassen in Rüdenhausen ebenfalls Werbetafeln bei sich aufstellen.

Ob die Gemeinde noch einen Weg findet, dagegen etwas zu unternehmen? Ansonsten ist zu wünschen, dass der Baum davor möglichst schnell gepflanzt wird.