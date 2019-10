Standort für Wertstoffsammelstelle noch ungeklärt

Auf der Suche nach einem neuen Standort für eine Wertstoffsammelstelle für Altglas, Blechdosen und Altkleider in Gerlachshausen sind die Gemeineräte in der jüngsten Sitzung zu keinem Ergebnis gekommen. Dem Vorschlag der Verwaltung, die Container in der Nähe des Friedhofs aufzustellen, stimmten sie nicht zu. Stattdessen wollen sie sich Gedanken über Alternativen machen.

Zwei Gründe sprechen ihrer Ansicht nach für eine Verlegung: Zum einen entsteht nördlich des Ägidiuswegs ein neues Baugebiet. Und zum anderen wird der nur für den landwirtschaftlichen Verkehr, für Anlieger und für Radfahrer freigegebene Weg häufig widerrechtlich befahren. Die Wertstoffsammelstelle verwenden die Autofahrer dann als Ausrede, hieß es während der Sitzung.

Eine Absage erteilten die Ratsmitglieder auch dem Verein Initiative Abtswinder Schwimmbad (IAS). Dieser hatte in einem Schreiben an die Gemeinde um Beteiligung am jährlich anfallenden Defizit in Höhe von 40 000 Euro gebeten. Im Juli hatte das Gremium aber auch eine Beteiligung an der Sanierung des Freibades in Volkach abgelehnt.

Für die Kommunalwahl am 15. März haben die Mitglieder des Gemeinderats Norbert Filbig zum Gemeindewahlleiter und Lena Lempert zur stellvertretenden Gemeindewahlleiterin bestellt.