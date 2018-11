Standing Ovations für Sicantiamo und Sicantini

Der Erwachsenen- und Jugendchor des Gesangvereins Sickershausen hat ein erfolgreiches Konzertwochenende hinter sich. Die 28 Sängerinnen und Sänger des Gospel-Chores waren am 16. November in der voll besetzten Karl-Knauf-Halle Iphofen zu Gast und einen Tag später in der ebenso sehr gut besuchten evangelische Kirche St.Burkard in Obernbreit. Auch die Mädchen von Sicantini sangen sich in die Herzen der Konzertgäste. Die Begeisterung der Zuhörer für die bunte Mischung aus christlicher Musik, Pop, Rock und Gospel war ein an beiden Abenden spürbar gewesen, teilt der Gesangsverein mit. Die gefühlvollen und mitreißenden Arrangements des Chores unter der Leitung von Sina Schmidt-Mustafa sorgten für Gänsehaut-Feeling. Klavier, Gitarre, Posaune und Percussion bereicherten die Stücke des Chores. Die nächste Möglichkeit Sicantiamo zu erleben, bietet sich am Samstag, 15. Dezember, um 17.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche während des Weihnachtsmarktes.