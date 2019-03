Stammtisch des Weinbauvereins

Der Weinbauverein Großlangheim beschäftigt sich nicht nur mit dem Keltern und Trinken von Weinen, sondern widmet sich auch gerne aktuellen ökologischen Themen. So veranstaltet der Weinbauverein am Mittwoch, 20. März, zum Thema „Rettet die Bienen“ einen Stammtisch, der erörtern soll, welche Maßnahmen ein Winzer, Landwirt, oder eine Privatperson ergreifen kann, um das Bienensterben zu minimieren oder gar aufzuhalten. Bodenbearbeitung zwischen den Rebzeilen, Blühstreifen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, eine nachhaltig wechselnde Fruchtfolge auf Äckern, Gestaltung von Privatgärten sowie das Einkaufsverhalten jedes Einzelnen: die Möglichkeiten sind mannigfaltig und gehen weit über eine Fußgängerzonen-Unterschrift bei einer Umweltorganisation hinaus. Engagierte Bürger, Landwirte und Winzer wollen bei diesem Stammtisch an Lösungen arbeiten, heißt es in der Pressemitteilung.