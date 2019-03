Stammtisch der Freizeitreiter zum Thema Reitunfälle

Zum Themenstammtisch „Reitunfälle“ trafen sich Freizeitreiter zum offenen Stammtisch in Kleinlangheim im Gasthof zum Bären. Petra Leiber vom BRK gestaltete den Abend mehr als lebendig und die 23 Zuhörer waren am Ende komplett begeistert, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wurden Tipps aus dem Leben zur Versorgung von Knochenbrüchen und stark blutenden Wunden sowie Herzanfälle und Ohnmachten besprochen. Für die stabile Seitenlage stellte sich Johannes vom Zykloopenhof zur Verfügung und jeder Teilnehmer musste Druckverbände anlegen. Wichtig erschien laut Mitteilung vor allem die App Hilfe im Wald, mit der gerade Reiter, die auf verlassenen Wegen, Wäldern und Wiesen unterwegs sind, im Fall eines Unfalls schnell vom Rettungsdienst gefunden werden können. Die App ist ein Hilfsmittel, mit der auch die Position von naheliegenden Rettungspunkten gefunden werden kann.