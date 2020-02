Stadtratswahl Volkach: Ingrid Dusolt darf nicht antreten

Die Stadtratswahl in Volkach am 15. März geht ohne die Wählergruppierung Für Volkach (FüVo) über die Bühne. Wie Volkachs Wahlleiterin Margit Krämer während der Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagnachmittag berichtete, hat FüVo mit der alleinigen Kandidatin Ingrid Dusolt die erforderliche Zahl an Unterstützerunterschriften nicht erreicht. Bis 3. Februar hätten es 120 Unterschriften sein müssen. Am Ende lagen 41 gültige Unterschriften für Dusolts Kandidatur vor.

FüVo hatte seine Nominierungsliste als letzte der neun Parteien und Gruppen, die zur Volkacher Stadtratswahl antreten wollten, erst am 22. Januar eingereicht. Vorausgegangen waren zwei gescheiterte Aufstellungsversammlungen. Die dritte Versammlung hatten, wie die Polizei bestätigte, Besucher, die Dusolts Kandidatur verhindern wollten, gestört.

Dusolt, die nunmehr nach zwei Amtszeiten im Volkacher Stadtrat Ende April aus dem Gremium scheiden wird, wohnte der Wahlausschusssitzung bei. Sie akzeptierte die Niederlage umstandslos mit den knappen Worten: „Passt. Vollkommen ok.“ Sie kündigte an, gegen die Ablehnung ihres Wahlvorschlags keinen Einspruch zu erheben.

Gegenüber dieser Redaktion führte sie die geringe Zahl an Unterstützerunterschriften auch darauf zurück, dass dieses Prozedere, das nur für Listen gilt, die erstmals zu einer Wahl antreten, in Volkach sehr selten und damit für viele ungewohnt sei. Sie werde sich weiter in Volkach als Privatperson zu politischen Themen äußern, sagte sie. „Ich habe mich in meinem ganzen Leben schon engagiert.“