Marktbreit vor 59 Minuten

Stadtrats-Kandidaten Freie Wähler Marktbreit stehen fest

Die Freien Wähler Marktbreit treten auch an den Kommunalwahlen 2020 mit einer eigenen Stadtratsliste an. Das geht aus einem Presseschreiben hervor. Unter den Kandidaten befinden sich nicht nur langjährige Vereinsaktive in Sport-, Jugend-, und Sozialvereinen, sondern auch Arbeiter, Angestellte, Rentner und Selbständige. Die jüngste Bewerberin ist 23 Jahre alt, der älteste 67. Insgesamt sind vier Frauen und zwölf Männer nominiert.