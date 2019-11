Stadtrat vergibt Planungen für die Volkacher Mainlände

Ihre Schatten voraus wirft die Neugestaltung der Volkacher Mainlände. Darüber diskutiert wurde ja schon häufig im Volkacher Stadtrat und bei verschiedenen Veranstaltungen, nun geht es um die Vergabe konkreter Planungsleistungen. Am Montagabend ab 19.15 Uhr entscheidet der Stadtrat im Volkacher Rathaus unter anderem darüber, ob das Büro Arc.Grün mit der Vorplanung eines barrierefreien Stadtzugangs zwischen Mainlände und der Volkacher Innenstadt beauftragt werden soll. Ebenso geht es in dem Zusammenhang um die Verlagerung des Busparkplatzes an der Fahrer Straße und den Auftrag zur Vorplanung des Mainvorlandes inklusive Waterwalker.

Denn zwischenzeitlich wurden Konzepte für den gesamten Bereich der Mainlände südlich und nördlich der Mainbrücke zwischen Hotelschiffsanlegestelle und Waterwalker erarbeitet. Darum muss nun der Planungsauftrag erweitert werden.

Zusammenarbeit mit Jugendlichen

Zudem wird Jugendhausleiter Robert Ihrig dem Stadtrat berichten, wie die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen im Jugendhaus, der Schule und in der Öffentlichkeit läuft. Die Bestellung des Gemeindewahlleiters und dessen Stellvertreters für die Kommunalwahl 2020 stehen außerdem auf der Tagesordnung.

Vorab um 19 Uhr trifft sich der Volkacher Bauausschuss. Er hat unter anderem über den Antrag auf Neubau eines Betriebsgebäudes mit Betriebsleiterwohnung sowie den Abbruch eines bestehenden Wohnhauses mit Scheune in Volkachs Zehentgasse zu entscheiden.