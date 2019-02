Stadtrat traf sich zum Zukunftsseminar

Es hat Tradition, dass sich der Volkacher Stadtrat zum Beginn eines jeden Jahres an einem Tagungsort in Bayern trifft, um fraktionsübergreifend und in lockerer Runde Themen zu besprechen, die - anders als im Sitzungssaal - ohne Beschluss enden. In diesem Jahr war die Frankenakademie Schloss Schney bei Lichtenfels das Ziel, heißt es in einer Mitteilung.

Im Gepäck hatten die Teilnehmer einen dicken Ordner mit Zahlen und Fakten, der von der Verwaltung vorbereitet worden war. Hauptpunkte waren zum Beispiel die Fertigstellung der Kindergartenerweiterung in Volkach, der Anbau des Kindergarten Obervolkach, der Neubau von Feuerwehrhäuser in Dimbach und Obervolkach und die Wasserversorgungsanlage der Stadt. Ebenso Straßengestaltungen im Altortbereich, die Neugestaltung des Mainvorlandes und ganz aktuell: das Thema Freibad.

Um alles ansprechen zu können, gab es ein ziemlich straffes Programm. Schon am Freitag, nach dem Abendessen, setzten sich alle nochmal für gut zwei Stunden im Seminarraum zusammen. Lediglich am Samstag Nachmittag gab es eine kleine Unterbrechung, wo man dem Bürgermeister der Stadt Lichtenfels in dessen Rathaus einen Besuch abstattete. Dort stellte das Stadtoberhaupt Andreas Hügerich sein aktuelles Stadtgeschehen vor und man stellte fest, dass es etliche Gemeinsamkeiten gab. Bis Sonntag Mittag war dann zwar nicht alles „in trockenen Tüchern“ aber doch soweit, dass man guten Gewissens mit den offiziellen Haushaltsberatungen bei den nächsten Stadtratssitzungen anfangen kann.

Bürgermeister Peter Kornell sprach von „sachorientierten, dem Wohle der Stadt dienenden Diskussionen“ und betonte, dass die Wege für die Stadtentwicklung gefunden wurden. Vorbildlich und besonders lobenswert fand er, dass fast alle Stadtratsmitglieder, von denen jeder die Kosten für Unterkunft und Verpflegung selbst trug, sich Zeit für das Seminar genommen hatten.