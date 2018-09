Stadtrat stimmt Zweckvereinbarung mit Kitzingen zu

„Jetzt kommen wir zu einem schwierigen Thema“, sagte Mainbernheims Bürgermeister Peter Kraus in der Ratssitzung am Donnerstag. Es ging um die Diskussion über den Abschluss der dritten Zweckvereinbarung für die Kläranlage der Stadt Kitzingen. Der Stadtrat hatte beschlossen, Kitzingen die Gründung eines Abwasserzweckverbandes vorzuschlagen, was aber im Kitzinger Rathaus weiterhin abgelehnt wird.

„Uns wird nichts anderes übrig bleiben, als der dritten Zweckvereinbarung zuzustimmen, wir müssen in den sauren Apfel beißen“, meinte Peter Kraus. Die Mainbernheimer wollten weiterhin Messungen vornehmen um von den veranschlagten 4900 Einwohnergleichwerten wegzukommen. Mit der neuen Vereinbarung wird Mainbernheim zumindest bei den Betriebskosten besser wegkommen. „Es ist schade, dass die Stadt Kitzingen so unkollegial mit uns Einleiter-Kommunen umgehen“, meinte Robert Finster, der seine Ablehnung ankündigte. Letztlich stimmte die Ratsrunde bei zwei Gegenstimmen mit großer Mehrheit zu.

Weitere Themen im Rat waren:

Die Mitarbeiterin in der Mainbernheimer Apotheke, Eva Bachmann, verkündete in der Sitzung, dass die Apotheke auch über das Jahr 2020 erhalten bleibe, da sich schon eine Nachfolgerin gefunden habe.

Die Bauarbeiten schreiten im Baugebiet Langwasen flott voran, noch diesen Monat sollen die Straßen asphaltiert werden und das Vermessungsamt wird die Grundstücke vermessen. Die Ampel in der Rödelseer Straße wird auch in absehbarer Zeit abgebaut werden können. Auf Nachfrage von Robert Finster erklärte Bürgermeister Peter Kraus, dass die Bauplätze schon fast alle verkauft sind, mehrheitlich an auswärtige Interessenten. Mancher Bauwilliger scharre schon mit den Hufen, ab Oktober wird das Bauen möglich sein. Die Ratsrunde widmete jetzt die Straßen mit Namen, Zum Längsee, Am Wasen und Am Marbach. Laut Bebauungsplan wird das Baugebiet als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen.

Der Stadtrat hatte im Mai beschlossen, die Höchstgeschwindigkeit im Brunnenwasenweg auf 30 km/h zu beschränken. Jetzt baten Anlieger darum, die Beschränkung ab dem Anwesen Kristic wieder aufzuheben und mindestens 50 km/h zu erlauben. In der Diskussion schieden sich die Geister und nach einem 7:7-Patt fiel die Bitte durch – der Status Quo bleibt erhalten.

Der Bürgermeister ersteigerte bei einer Zwangsversteigerung in Würzburg das ehemalige Anwesen von Helmut Lehnig zum Preis von 43 000 Euro. Peter Kraus ersteigerte das Anwesen weil es dafür mehrere Interessenten gibt.

Der Turn- und Sportverein Mainbernheim erhält aus der pauschalen Sportbetriebsförderung für dieses Jahr 2845 Euro und die Schützengesellschaft 300 Euro. Beide Vereine erhalten von der Stadt nochmals die gleiche Summe.

Den 38 Meter langen Weg vom Strickenweg zum seinem Grundstück möchte Landwirt Herbert Roth auf eigene Kosten asphaltieren, dieser Anfrage stimmte das Gremium zu.