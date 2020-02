Stadtrat beschließt mehr Grün und lehnt Dorferneuerung ab

Denkbar knapp abgelehnt hat der Kitzinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einen Antrag der ÖDP. Die Fraktion wollte ein Dorferneuerungsprogramm für die Kitzinger Stadtteile Hoheim, Hohenfeld, Repperndorf und Sickershausen auf den Weg bringen. Etwashausen blieb in dem Vorschlag außen vor, weil dort erst in den vergangenen Jahren viel saniert worden war.

Grundsätzlich stieß der Antrag bei einigen Ratsmitgliedern und der Verwaltung auf Sympathie, allerdings kamen Einwände, dass ein solcher Prozess sehr aufwändig sei, unter anderem müssen wegen der Förderrichtlinien Bürgerversammlungen und Workshops einberufen werden und auch eine externe Begleitung ist nötig. Ein solcher Prozess würde sich über Jahr hinziehen. Derzeit sieht sich die Bauverwaltung dazu aus personellen Gründen nicht in der Lage. Am Ende wurde der Antrag bei Stimmengleichheit (14:14) abgelehnt.

Deutlicher scheiterte ein Antrag der Bayernpartei, der mehr Ladestationen in den Stadtteilen vorsah. Schon jetzt seien die Ladestationen im Stadtgebiet nicht ausgelastet, erklärte die Verwaltung: Der Antrag wurde mit 26:3 abgeschmettert.

Genau anders herum lief es bei einem zweiten Antrag des Einzelkämpfers Uwe Hartmann (Bayernpartei): Sein Vorschlag, bei anstehenden Rodungen vorher unabhängige Gutachten einzuholen und Bäume im Ausgleich 1:3 zu ersetzen, fand die Zustimmung des Stadtrats. Das Gremium stimmt mit 25:4 seinem Antrag zu.