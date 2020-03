Stadtrat: Kaum Interesse an öffentlichen Aufträgen in Marktbreit

Geht dem Marktbreiter Stadtrat auf den letzten Metern dieser Amtsperiode die Luft aus? Angesichts der kurzen Sitzung am Montagabend möchte man das fast meinen. Allerdings: Die Themen reichten nicht für eine abendfüllende Veranstaltung aus, so dass Sitzungsleiter Herbert Biebelriether den öffentlichen Teil nach gut 30 Minuten beendete.

Nach wie vor ein Problem sind die Ausschreibungen der Kommunen für öffentliche Aufträge. Nur eine von neun Firmen gab ein Angebot für die Erstellung der Außenanlagen am evangelischen Kindergarten ab. Mit dem Angebot von knapp 126 000 Euro hatte die Stadt aber das Glück, dass es unter der Schätzung des Architekten von etwa 150 000 Euro lag.

Zehn Interessenten und keiner gab ein Angebot ab

Zehn Firmen aus ganz Deutschland hatten die Unterlagen für die Innenausstattung des Kindergartens angefordert - keine einzige gab ein Angebot ab. Es muss neu ausgeschrieben werden, diesmal wohl beschränkt öffentlich. Es werden also nur bestimmte Firmen um ein Angebot gebeten.

Da sich durch das Flurbereinigungsverfahren Geißlingen-Rodheim die Gemarkungsgrenze im Bereich der Mautpyramide etwas verschoben hatte, änderte sich auch die Zugehörigkeit eines Feldwegs, dessen Baulast nun die Stadt übernimmt.

Alter Stadtrat soll den Haushalt beraten und beschließen

Alle fünf Jahre müssen die Kommunen prüfen, inwieweit vor allem Bauhofleistungen privatisiert werden können. Das ist in Marktbreit bereits in einigen Bereichen – etwa der Pflege von Grünanlagen oder bei der Leerung von Sinkkästen bei Straßeneinläufen – der Fall. Seit 2014 hat sich daran nichts mehr geändert, so dass der Stadtrat keinen weiteren Handlungsbedarf sieht. Allerdings prüfe die Stadt laufend, ob Aufgaben nach außen vergeben werden können.

Obwohl am 1. Mai der Wechsel auf den Stadtratsplätzen ansteht: Der Haushalt soll noch vom alten Gremium beraten und beschlossen werden. Termin dafür ist der 16. April. Die nächste reguläre Sitzung findet am 6. April in Gnodstadt statt. Einen Tag später tage die Verwaltungsgemeinschaft über das Thema Carsharing im Marktbreiter Lagerhaus.