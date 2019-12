Stadträtin Ingrid Dusolt gründet neue Wählergruppe in Volkach

Was Ingrid Dusolt auf ihrem Wunschzettel stehen hat, darf natürlich nur das Christkind wissen. Kein Geheimnis ist allerdings, dass sie sehr gerne ihre Arbeit als Stadträtin fortsetzen würde. Aus diesem Grund hat die fraktionslose Volkacherin eine neue Wählergruppe namens "Für Volkach" (FüVo) gegründet. Diese Gruppierung trifft sich am Montag, 23. Dezember, um 19 Uhr zur Aufstellungsversammlung im "Chardon bleu", teilt Dusolt mit.

Notwendig ist, dass mindestens drei Abstimmungsberechtigte die sich bewerbenden Personen in geheimer Abstimmung wählen. Da Volkach 20 Plätze für den Stadtrat hat, darf die Liste höchstens ebenso viele Bewerber enthalten. Allerdings ist laut des Infoportals der Bayerischen Staatskanzlei keine Mindestzahl an Personen festgelegt. Zudem können Kandidaten bis zu dreimal aufgeführt werden. Dennoch kann jeder höchstens drei Stimmen erhalten.

Hier erfahren Sie alles zu den Kommunalwahlen in Bayern.

Zudem müssen – bei Gemeinden mit 5000 bis 10 000 Einwohnern – in Volkach 120 Wahlberechtigte diese neue VoFü-Liste unterstützen. Sind all diese Voraussetzungen bis 23. Januar erfüllt, kann Dusolt erneut als Stadtratskandidatin antreten. Bei der vergangenen Wahl 2014 war die Mitgründerin der Bürgerliste noch für diese in den Volkacher Stadtrat eingezogen, jedoch nach der Leserbrief-Affäre dort ausgetreten. Ein neuer Versuch, bei der FDP Fuß zu fassen, war nur von einjähriger Dauer und endete im März 2019.