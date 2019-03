Stadtführungen künftig mit Weinbegleitung

Silvaner Kabinett als „Gästeführerwein“

Seit Anfang März schenken die Gästeführer in Kitzingen bei allen Gruppen-Stadtführungen den speziell für diese Gelegenheit ausgewählten „Gästeführerwein“ aus. Damit soll das Thema Wein und Weinhandelsstadt Kitzingen bei den Führungen stärker in den Vordergrund rücken, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Auswahl dieses Weins lud Vanessa Feineis, Leiterin der Touristinformation, gemeinsam mit ihrem Team, Vertreter aus Politik, Stadtverwaltung, Kitzinger Weinhoheiten und den Kitzinger Hofrat Jürgen Reitmeier, zu einer Blindverkostung ein. Eindeutiger Favorit war bei den Testern der 2018er Silvaner Kabinett vom Weingut Röser aus Kitzingen.

Die besondere Kitzinger Note erhält der neue Gästeführerwein durch ein eigens dafür gestaltetes Etikett. Klaus Christof, der Kitzinger Künstler, hat mit seiner Umsetzung des Kitzinger Wahrzeichens, dem Falterturm, das Premieren-Etikett gestaltet. Wein und Etikett werden jedes Jahr neu ausgewählt und gestaltet.

Für einen besonderen Wein braucht es ein besonderes Glas. Es soll klein und handlich sein, dass man es während der Führung in die Jackentasche stecken kann. Das in vielen Weingegenden übliche sogenannte Säntisglas, ist mit 0,1 Litern genau richtig für einen großen Schluck Frankenwein. Wein und Glas sind in der Kitzinger Touistinfo zu erwerben.