Kitzingen vor 1 Stunde

Stadtfeuerwehr Kitzingen zeigt einwandfreie Leistung

Neun Aktive der Feuerwehr Stadt Kitzingen traten zur Abnahme des Bayerischen Leistungsabzeichens „Die Gruppe im Löscheinsatz“ an. Auch wenn der größte Teil der einzelnen Funktionen vorab nicht bekannt war, sondern erst unmittelbar vor Prüfungsbeginn ausgelost wurde, lief alles wie geschmiert und jeder wusste genau was er zu tun hatte, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die Schiedsrichter lobten den insgesamt sehr guten Ablauf der Prüfung, die saubere Arbeit sowie die vorbildliche Motivation innerhalb der Wehr.Über die bestandene Prüfung freuen sich mit dem Schiedsrichter-Team:Kreisbrandmeister Steffen Gernert, die EhrenkreisbrandmeisterEngelbert Scherer und Karl Volland („Charly“), Gruppenführer Manuel Fuchs, Renè Geretschläger, Sina Wolf, Stefan Münch, Larissa Heckelmann, Frederik Drenkard, Rainer Seidl, Alexander Zorr, Heiko Hahn, Kommandant Matthias Gernert und Ausbildungsleiter Jochen Schmidt.