Stadtfest erstmals mit Modenschau der Friseurinnung

Viel Musik, Kino, Modeschau, Bonuslauf und ein verkaufsoffener Sonntag warten auf die Besucher des Stadtfestes, das am Freitag, 31. Mai, eröffnet wird.

Die Gruppe Roxxbusters ist in diesem Jahr bereits zum dritten Mal Gast in Kitzingen. Auch die Lokalmatadore die "Falcons" spielen. Auf den drei bekannten Bühnenstandorten am Marktplatz, in der Kaiserstraße und im IN:HOF, dem Innenhof des Paul-Eber-Hauses, gibt es für jeden Geschmack etwas, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der VR-Bank-Bonus-Lauf gehört inzwischen genauso mit zum Stadtfest, wie der Frühschoppen am Sonntag in der Kaiserstraße, der verkaufsoffene Familiensonntag in der Innenstadt, die Spielstraße und das Open-Air-Kino zum Abschluss am Sonntag im IN:HOF. Beim angekündigten Überraschungsfilm wird es sich in jedem Fall um einen Blockbuster handeln, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neu ist in diesem Jahr eine Modenschau der Frisörinnung am Samstag auf dem Marktplatz und der Auftritt eines Akustik-Gitaristen am Sonntag im Rahmen des StadtSchoppens.