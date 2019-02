Stadt will sich touristisch neu ausrichten

Die Stadt Mainbernheim will sich touristisch neu ausrichten, wie in der jüngsten Stadtratssitzung zu erfahren war. Bisher ist Mainbernheim Mitglied im Tourismusverband Steigerwald. Dies wird sich ändern. Der Tourismusverband Franken ist in die Gebiete Steigerwald und Fränkisches Weinland aufgeteilt, Mainbernheim liegt geografisch am Schnittpunkt der beiden Gebiete. Mainbernheim will nun Hauptmitglied im Fränkischen Weinland werden und bleibt assoziiertes Mitglied beim Steigerwald mit Werbeschwerpunkt Fränkisches Weinland. Ihre Mitgliedschaft kündigen will die Stadt beim Trägerverein Steigerwaldzentrum.

Bei zwei Gegenstimmen beschloss der Stadtrat, für Teilflächen des Flurstücks 1123 der Gemarkung Mainbernheim den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage Am Zollstock" aufzustellen. Im Vorfeld der Versteigerung der Flächen entlang der Bahntrasse Richtung Willanzheim hatte der Stadtrat signalisiert, einer solchen Ausweisung nicht entgegenzustehen. Die Firma E-Tec Heuschneider aus Falkenstein möchte die Anlage errichten.

Stadtrat Roland Scholler sprach den Müll beim Jugendhaus und den Wandel zur Party-Location an. Bürgermeister Peter Kraus erkläret, dass die notwendigen Schritte schon eingeleitet seien. "Es tut mir leid für die, die sich ordentlich aufführen", sagte er.

Das Diakonische Werk bekommt auch 2019 wieder einen Zuschuss von einem Euro je Einwohner.

Der Mainbernheimer Stadtrat billigte den aktualisierten Vorentwurf des Bebauungsplans "Strickenweg". Des Weiteren beschloss das Gremium die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung.