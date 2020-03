Stadt widerspricht laxem Umgang mit Briefwahlunterlagen

Die Stadt Dettelbach hat auf einen Leserbrief einer Frau aus Dettelbach reagiert, in dem diese der Stadtverwaltung unter anderem vorgeworfen hat, nichts gegen einen überfüllten Briefkasten unternommen zu haben, in dem Wähler ihre Briefwahlunterlagen einwerfen konnten. Die Frau hatte sich gesorgt, dass dort jedermann problemlos die aus dem Einwurfschlitz hervorquellenden Briefwahlunterlagen hätte mitnehmen können.

In ihrer Stellungnahme erklärt die Stadt Dettelbach, dass der betreffende Briefkasten außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung durchaus von einer Bereitschaft geprüft und geleert würde. Zusätzlich sei ein Mechanismus installiert worden, "damit Briefe durch den Briefkasten in einen gesicherten Auffangbehälter gelangen", heißt es in dem Schreiben der Stadt.

Diese bezieht auch zu einem weiteren Vorwurf der Leserbriefschreiberin Stellung: Während der Wahl wurde kein Wahlbewerber als Briefwahlvorsteher eingesetzt. Korrekt sei, dass fünf Wahlbewerber verschiedener Parteien seien in fünf verschiedenen Briefwahllokalen als Besitzer eingeteilt wurden, erklärt die Stadt.