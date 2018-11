Stadt bedankt sich bei den Ferienpasshelfern

"Die Ferienpassaktion zeigt, wie groß der Einsatz von Vereinen und Privatpersonen in der Stadt Dettelbach ist", sagte Bürgermeisterin Christine Konrad am Dienstagabend in der Rathausdiele zur Begrüßung von gut 40 Helfern der Ferienpassaktion im Jahr 2018. Und Konrad stellte auch fest: "Das ist heute nicht selbstverständlich."

Und deshalb habe die Stadt auch zu diesem Empfang geladen. Zum einen, um Danke zu sagen. Zum anderen aber auch, um den Helfern einen Austausch zu ermöglichen - und zum Weitermachen zu ermuntern. Denn ohne die vielen Helfer sei es nicht möglich gewesen, ein solches Programm für Kinder und Jugendliche der Stadt auf die Beine zu stellen.

Insgesamt wurden 24 Veranstaltungen aus der Bereichen Sport, Spiel, Kunst und Kultur, Handwerk, Outdoor und Freizeit angeboten. So ging es für die Jüngeren bis zwölf Jahre fünf Tage lang nach Schwarzenbach am Wald in eine Hütte mit viel Programm, unter anderem einer Lama-Wanderung. Die Älteren fuhren an den Eyller See nach Nordrhein-Westfahlen auf einen großen Jugendzeltplatz mit Besuch in Holland.

Judo, ein Tag mit der Wasserwacht oder Feuerwehr, Tischtennis, ein Besuch im Heimatmuseum Haslau, Kochen mit dem katholischen Frauenbund oder Ytong-Steinbieldhauerei mit dem Künstler Roger Bischoff waren nur ein Teil der Attraktionen, an denen sich insgesamt 119 Kinder und Jugendliche beteiligten. "Da sind viele Kinder dabei, die ohne Sie in den Ferien keine Attraktion hätten", sagte die Bürgermeisterin.

Seit dem Jahr 2016 können in Dettelbach diese Veranstaltungen auch ohne Ferienpass gebucht werden. Der ist allerdings nötig für vergünstigten Eintritt ins Kino im Mainfrankenpark, Bootsfahren an der Mainschleife, den Erlebnispark Schloss Turn oder in den Freibädern Palm Beach, Kitzingen und Volkach. Das haben 53 Kinder genutzt. Neben sieben Veranstaltungen der Jugendarbeit der Stadt waren es auch zwei Privatpersonen und 15 Vereine, die Angebote machten. Für die Vereine auch eine gute Gelegenheit, sich dem Nachwuchs zu präsentieren. Neben den Helfern bedankte sich die Bürgermeisterin auch bei Sabine Lamparter und Seda Elmas, die von Seiten der Verwaltung die Organisation und teilweise auch Durchführung der Veranstaltungen regelten.