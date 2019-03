Stadt Kitzingen zeigt Flagge für Tibet

Mit dem Hissen der tibetischen Flagge spricht sich Kitzingen für das Recht der Tibeter auf Selbstbestimmung und die Einhaltung der Menschenrechte in Tibet aus. Damit beteiligt sich die Stadt an der Kampagne "Flagge zeigen für Tibet!" an diesem Sonntag, 10. März.

Beim Aktionstag der Tibet-Initiative Deutschland erinnern zahlreiche Städte seit 1996 an den gewaltsam niedergeschlagenen Volksaufstand in Tibet am 10. März 1959, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Damit zeigen sie sich solidarisch mit dem tibetischen Volk.

Der Hintergrund: Die Tibeter erhoben sich gegen die Unterdrückung durch die chinesische Besatzungsmacht. Etwa 300 000 Menschen versammelten sich vor der Sommerresidenz des Dalai Lamas. Dieser musste ins Exil nach Indien fliehen. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und mehr als 87 000 Tibeter starben.