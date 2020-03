Zum traditionellen Fest des irischen Nationalheiligen St. Patrick lädt die Irish-Folk-Gruppe „Shaggy Rovers“ am Samstag, 14. März, ins Gasthaus „Zum Bären“ nach Mainbernheim ein.

Die vier Musiker aus dem Landkreis Kitzingen haben sich laut Pressemitteilung seit Jahren dem Irish-Folk verschrieben und bringen unverstärkt Pub-Atmosphäre nach Franken. Bei fetzigen Liedern, gefühlvollen Balladen, witzigen Trinkliedern und einem frischen Guinness fühlt man sich vielleicht an eine der großen St.-Patrick’s-Day-Feiern in Dublin, München oder New York erinnert.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Reservierung wird unter Tel.: (09323) 8768804 gebeten.